Іспанія

Зірковий новачок у Мадриді.

Зірковий нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе в поточне літнє трансферне вікно перебрався із Парі Сен-Жермен до мадридського Реала на правах вільного агента, проте через Євро-2024 та відпочинок після нього приєднався до нової команди тільки зараз.

Як повідомляє пресслужба "вершкових", 25-річний француз провів своє перше тренування в якості гравця Реала, прикріпивши кілька фото з тренувальної сесії в тренажерному залі.

"Перший день в офісі!" — прокоментували приєднання Мбаппе до команди в Реалі.

Нагадаємо, раніше головний тренер Реала Карло Анчелотті заявлял, що Кіліан Мбаппе має дебютувати у матчі за Суперкубок УЄФА проти Аталанти, який відбудеться 14 серпня.