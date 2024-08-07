Іспанія

21-річний Андрій Чекотун гратиме в третьому дивізіоні Іспанії.

Молодий український воротар Андрій Чекотун визначився зі своїм новим клубом, яким стане Уніон Депортіва Ібіса з третього дивізіону Іспанії.

21-річний уродженець Вінниці перейшов до іспанської команди на правах вільного агента після того, як його контракт із Корухо з четвертого дивізіону Іспанії підійшов до свого завершення — там Андрій за два сезони провів 19 матчів, пропустив 30 голів та тричі відстояв на нуль.



В Україні Чекотун виступав за донецький Олімпік, за який зіграв два матчі в УПЛ та пропустив п'ять голів.

До Іспанії переїхав взимку 2022 року, а до цього був гравцем шведського Ескільстуна.

Також Андрій Чекотун икликався до молодіжної збірної України U-21, у футболці якої під керівництвом Руслана Ротаня в 2021 році провів один товариський матч з Узбекистаном U-23 (1:1).