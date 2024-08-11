Півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем продовжує процес відновлення після травми плеча. 

Як стверджує Marca, 21-річний хавбек домігся значного прогресу і хоче грати без плечового ременя в майбутньому матчі за Суперкубок УЄФА з Аталантою. 

Нагадаємо, минулого сезону Беллінгем провів багато матчів, маючи проблеми з плечем. 

Зустріч між Реалом і Аталантою відбудеться в середу, 14 серпня. Стартовий свисток головного арбітра матчу повинен буде прозвучати о 22:00 за київським часом. 