Іспанія

21-річний футболіст близький до повернення на футбольне поле.

Півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем продовжує процес відновлення після травми плеча.

Як стверджує Marca, 21-річний хавбек домігся значного прогресу і хоче грати без плечового ременя в майбутньому матчі за Суперкубок УЄФА з Аталантою.

Нагадаємо, минулого сезону Беллінгем провів багато матчів, маючи проблеми з плечем.

Зустріч між Реалом і Аталантою відбудеться в середу, 14 серпня. Стартовий свисток головного арбітра матчу повинен буде прозвучати о 22:00 за київським часом.