21-річний футболіст близький до повернення на футбольне поле.
Джуд Беллінгем, Getty Images
11 серпня 2024, 18:17
Півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем продовжує процес відновлення після травми плеча.
Як стверджує Marca, 21-річний хавбек домігся значного прогресу і хоче грати без плечового ременя в майбутньому матчі за Суперкубок УЄФА з Аталантою.
Нагадаємо, минулого сезону Беллінгем провів багато матчів, маючи проблеми з плечем.
Зустріч між Реалом і Аталантою відбудеться в середу, 14 серпня. Стартовий свисток головного арбітра матчу повинен буде прозвучати о 22:00 за київським часом.