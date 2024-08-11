Каталонський клуб хоче розлучитися з 29-річний футболістом.
КЛЕМАН ЛЕНГЛЕ, GETTY IMAGES
11 серпня 2024, 18:55
Захисник Барселони Клеман Ленгле покине команду найближчими днями. Про це повідомляє Marca.
За даними джерела, спортивний директор Барселони Деку провів зустріч з агентом Ленгле, на якій обговорив фінансові умови відходу гравця в оренду.
Уточнюється, що проблемою може стати заробітна плата 29-річного футболіста, яка становить 16 мільйонів євро.
Незважаючи на це, угода про оренду близька до завершення, зазначає джерело. Контракт захисника із "синьо-гранатовими" розрахований до 2026 року.
Раніше повідомлялося, що в підписанні Ленгле зацікавлений Ювентус.