Іспанія

Каталонський клуб хоче розлучитися з 29-річний футболістом.

Захисник Барселони Клеман Ленгле покине команду найближчими днями. Про це повідомляє Marca.

За даними джерела, спортивний директор Барселони Деку провів зустріч з агентом Ленгле, на якій обговорив фінансові умови відходу гравця в оренду.

Уточнюється, що проблемою може стати заробітна плата 29-річного футболіста, яка становить 16 мільйонів євро.

Незважаючи на це, угода про оренду близька до завершення, зазначає джерело. Контракт захисника із "синьо-гранатовими" розрахований до 2026 року.

Раніше повідомлялося, що в підписанні Ленгле зацікавлений Ювентус.