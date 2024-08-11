Захисник Барселони Клеман Ленгле покине команду найближчими днями. Про це повідомляє Marca

За даними джерела, спортивний директор Барселони Деку провів зустріч з агентом Ленгле, на якій обговорив фінансові умови відходу гравця в оренду. 

Уточнюється, що проблемою може стати заробітна плата 29-річного футболіста, яка становить 16 мільйонів євро. 

Незважаючи на це, угода про оренду близька до завершення, зазначає джерело. Контракт захисника із "синьо-гранатовими" розрахований до 2026 року.

Раніше повідомлялося, що в підписанні Ленгле зацікавлений Ювентус. 