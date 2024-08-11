Перехід може відбутися наступного тижня.
НІКО ВІЛЬЯМС, GETTY IMAGES
11 серпня 2024, 21:55
Ніко Вільямс погодився перейти в Барселону.
Як повідомляє Diario Sport, вінгер Атлетіка повідомив каталонському клубу, що хоче приєднатися до команди вже цього літа. У Барселоні очікують, що Вільямс підпише контракт наступного тижня.
Після отримання згоди гравця Барселона почне розробляти структуру виплати відступних у розмірі 58 мільйонів євро. З урахуванням ПДВ підписання Вільямса обійдеться "блауграні" в 62 млн євро.
Минулого сезону Ніко Вільямс відіграв за Атлетік 37 матчів, забив 8 голів та віддав 19 результативних передач.