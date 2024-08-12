Іспанія

Потенційний суперник Кривбасу в Лізі конференцій може підсилити склад.

Севільський Бетіс для українського вболівальника цього клубу — геть не сторонній клуб, оскільки "зелено-білі" є можливим майбутнім суперником криворізького Кривбасу, якщо команда Юрія Вернидуба не зможе подужати чеську Вікторію Пльзень у кваліфікації Ліги Європи УЄФА.

Таким чином новина про те, що іспанський клуб зацікавився трансфером бразильського центрального захисника італійського Наполі Натана Бернардо де Соузи не є гарною звісткою для "червоно-білих".

"Партенопеї" було запропоновано оренду гравця на один сезон із правом викупу.

Реакції Наполі на таку можливість наразі не відомо, однак раніше "південці" розглядали можливість продажу 23-річного футболіста, який рік тому дістався їм за 10 млн євро з РБ Брагантіно.

За сезон Натан відіграв 21 матч та зробив один гольовий пас.