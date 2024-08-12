Каталонський клуб погодив документи щодо кількох гравців.
АНССУМАНЕ ФАТІ, GETTY IMAGES
12 серпня 2024, 21:58
Барселона змогла зареєструвати в Ла Лізі трьох гравців.
Mundo Deportivo повідомляє, що "блауграна" погодила документи щодо захисників Еріка Гарсії та Клемана Лангле, а також вінгера Ансу Фаті.
Зазначається, що реєстрація француза має формальний характер і здійснена в інтересах фейр-плей.
Найближчим часом футболіст, найімовірніше, залишить команду на правах оренди.
Зазначимо, що 17 серпня Барселона зустрінеться з Валенсією в 1-му турі Ла Ліги.