Іспанія

Каталонський клуб погодив документи щодо кількох гравців.

Барселона змогла зареєструвати в Ла Лізі трьох гравців.

Mundo Deportivo повідомляє, що "блауграна" погодила документи щодо захисників Еріка Гарсії та Клемана Лангле, а також вінгера Ансу Фаті.

Зазначається, що реєстрація француза має формальний характер і здійснена в інтересах фейр-плей.

Найближчим часом футболіст, найімовірніше, залишить команду на правах оренди.

Зазначимо, що 17 серпня Барселона зустрінеться з Валенсією в 1-му турі Ла Ліги.