Іспанія

Хавбек провів п'ять днів у Мадриді.

Конор Галлагер перебуває в Мадриді в очікуванні завершення переходу в Атлетіко.

Угода з Челсі, як і раніше, не закрита. Після зриву трансферу Саму Омородіона клуби обговорюють можливість включення в угоду Жоау Феліша.

В очікуванні офіційного оголошення про трансфер Галлагер провів останні п'ять днів у готелі в Мадриді, тренуючись самостійно. Інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що Челсі наполягає на поверненні Конора в Лондон.

Повідомляється, що Галлагер повернеться в Англію, якщо Атлетіко не підпише всі необхідні документи до кінця вівторка.

Раніше повідомлялося, що Броя може перейти в Штутгарт.