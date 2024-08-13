Хавбек провів п'ять днів у Мадриді.
Конор Галлагер, Getty Images
13 серпня 2024, 12:53
Конор Галлагер перебуває в Мадриді в очікуванні завершення переходу в Атлетіко.
Угода з Челсі, як і раніше, не закрита. Після зриву трансферу Саму Омородіона клуби обговорюють можливість включення в угоду Жоау Феліша.
В очікуванні офіційного оголошення про трансфер Галлагер провів останні п'ять днів у готелі в Мадриді, тренуючись самостійно. Інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що Челсі наполягає на поверненні Конора в Лондон.
Повідомляється, що Галлагер повернеться в Англію, якщо Атлетіко не підпише всі необхідні документи до кінця вівторка.
Раніше повідомлялося, що Броя може перейти в Штутгарт.