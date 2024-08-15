Іспанія

Новачок Атлетіко прокоментував свій трансфер.

Мадридський Атлетіко цього літа відзначився підписанням іспанського центрального захисника Робена Ле Нормана, за якого баскський Реал Сосьєдад отримав 34,5 млн євро + 5 млн євро.

Тим часом 27-річний виконавець уже був презентований у якості гравця "матрацників" та дав перше велике інтерв’ю в новому клубі.

"Нові товариші по команді привітали мене вражаючим чином. У Атлетіко дуже сильний та якісний склад із тренером, який вже продемонстрував свої якості. Головне — зберігати холодною голову, йти від матчу до матчу і вигравати.

Я хотів зробити крок уперед у своїй кар'єрі, тому шукав клуб, здатний конкурувати на найвищому рівні, як це робить Атлетіко.

Зараз у футболі ігор стає все більше і більше, але ми працюємо над підтриманням своєї фізичної форми. Звичайно, бувають злети та падіння, але у нас дуже сильна група гравців.

Спочатку ми повинні попрацювати і добре почати виступи вже з першого туру в Ла Лізі. Ми вже ставимо достатньо вимог до форми один одному. Якість тренувань у Сімеоне при цьому просто неймовірна.

Лідер оборони Атлетіко? До цього мені ще дуже далеко. Ми повинні наполегливо працювати впродовж тижня, щоб потім виграти на вихідних, а там уже тренер вирішує, чи заслуговую я грати, чи ні.

Мені дуже комфортно тут тренуватись, я відчуваю свою силу, а тренери вимагають від мене навіть більшого. Ми повинні зосередитись на тому, щоб залишатись сконцентрованими на дистанції.

Під час трансферу ми багато розмовляли з тренером, Грізманном та ще кількома гравцями Атлетіко. Із першого моменту я відчув упевненість у переході", — заявив іспанський виконавець.

У минулому сезоні Ле Норман провів 43 матчі, забивши два голи.