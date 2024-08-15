Іспанія

Заміна для Артема Довбика.

Каталонська Жирона цього літа продала до римської Роми українського нападника Артема Довбика, після чого потребувала кадрового підсилення на вакантній позиції.

"Червоно-білі" знайшли бажаний для себе варіант у геть несподіваному місці — північномакедонський нападник шотландського Абердіна Боян Міовські припав до душі іспанському клубу.

25-річний виконавець у своїй кар’єрі вже встиг змінити кілька клубів на батьківщині, погравши за Брегалніцу Штіп, Работнічкі, Ренову, Македонію, а також спробувавши власні сили в молодіжній команді азербайджанського Карабаху й "дорослих" команді угорського МТК.

Зрештою, у минулому сезоні Міовські провів 53 матчі, забивши 26 голів та віддавши чотири гольові передачі, після чого його трансфер до Жирони коштував майже 8 млн євро.

Контракт підписано до 2028 року.