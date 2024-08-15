Також Флік вважає, що Дані поки не готовий грати.
Дані Ольмо, фото Барселона
15 серпня 2024, 23:39
Барселона може не встигнути зареєструвати Дані Ольмо до старту сезону.
Як стверджує Relevo, каталонці не зареєструють новачка цього тижня, через що він не зіграє в матчі першого туру Ла Ліги з Валенсією. Реєстрація хавбека відкладена на наступний тиждень.
Зазначається, що рішення було ухвалено з урахуванням думки тренера Гансі Фліка, який поки не вважає Ольмо готовим до гри після кількох тренувань.
Нагадаємо, що Дані перейшов у Барселону з РБ Лейпциг 9 серпня за 55+7 млн євро.