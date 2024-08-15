Іспанія

Також Флік вважає, що Дані поки не готовий грати.

Барселона може не встигнути зареєструвати Дані Ольмо до старту сезону.

Як стверджує Relevo, каталонці не зареєструють новачка цього тижня, через що він не зіграє в матчі першого туру Ла Ліги з Валенсією. Реєстрація хавбека відкладена на наступний тиждень.

Зазначається, що рішення було ухвалено з урахуванням думки тренера Гансі Фліка, який поки не вважає Ольмо готовим до гри після кількох тренувань.

Нагадаємо, що Дані перейшов у Барселону з РБ Лейпциг 9 серпня за 55+7 млн євро.