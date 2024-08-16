Іспанія

Другий матч у сезоні-2024/24 Ла Ліги завершився без переможця.

У рамках першого туру іспанської Ла Ліги Бетіс на своєму полі приймав Жирону.

У складі гостей не було в заявці Віктора Циганкова — українець пропустив зустріч через хворобу.

Бетіс і Жирона обмінялися голами, але переможця так і не виявили — 1:1.

Реал Бетіс — Жирона 1:1

Голи: Бартра, 6 - Місехой, 72.

Реал Бетіс: Сілва — Сабалі, Бартра, Льоренте, Перро — Карвалью (Алтіміра, 79), Рока (Кардосо, 79) — Форнальс (Санчес Родрігес, 59), Фекір, Хуанмі (Еззалзулі, 59) — Руїбаль (Авіла, 70).

Жирона: Гассаніга — Мартін, Лопес, Блінд, Гутьєррес — Еррера (Місехой, 70), Ромеу (Соліс, 66), Мартін — Порту (Альмена Горкайо, 66), Руїс (Стуані, 81), Хіль (Крейчі, 81).

Попередження: Перро, Руїбаль.