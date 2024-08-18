Іспанія

Італієць відзначив рівень іспанського футболу.

Напередодні старту мадридського Реала в новому сезоні чемпіонату Іспанії, головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті поспілкувався з журналістами. Його слова наводить AS.

"У цій лізі потрібно боротися з усіма командами, якість іспанського футболу очевидна. Не тільки через те, як грають у футбол в Ла Лізі, а й через те, що іспанці змогли зробити на Євро. Це якісний футбол.

Барселона, Атлетіко влітку добре посилилися. Нам доведеться боротися за все, це буде весела ліга, перші ігри чемпіонату були дуже хорошими, було багато якісного футболу, мало фолів.

Ми добре почали сезон, і нам потрібно продовжувати цю лінію, а система напівавтоматичного визначення офсайду зробить суддівство чистішим, це нам дуже допоможе.

Ми не встановлюємо статистичний мінімум для Мбаппе. Я тільки прошу віддавати всього себе заради команди. Нічого більше. Те, як приймають нових гравців, щоб вони почувалися добре, не є чимось новим. Видатний талант прибув і увійшов у роздягальню дуже добре та скромно", — сказав Анчелотті.