Іспанія

Жахлива історія з Піренейського півострова.

Моторошна історія прийшла з іспанського містечка Мосехона, що знаходиться в провінції Толедо, де сьогодні вранці, 18-го серпня, невідомий напав із ножем на 11-річного хлопчика на футбольному полі. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, близько десятої ранку за місцевим часом, коли діти грали у футбол на стадіоні Анхель Тардіо, невстановлений чоловік у капюшоні вийшов на поле та вдарив дитину ножем. Незважаючи на зусилля служби екстреної допомоги автономної громади Кастільї-Ла-Манчі, яка направила медичний гелікоптер для евакуації постраждалого хлопчика у відділення інтенсивної терапії, врятувати йому життя не вдалося.

Повідомляється, що Цивільна Гвардія вже розгорнула кілька загонів по всьому місту, щоб знайти винуватця злочину. Після скоєння нападу на 11-річного хлопчика його наміри продовжували носити агресивний характер, через що свідки злочину зникли з місця події. Для встановлення місцезнаходження ймовірного злочинця буде задіяно до 12 патрулів. Водночас підрозділ судової поліції та інформаційна група командування Толедо співпрацюватимуть із Цивільною Гвардією.

Зазначається, що зловмисник ймовірно зник на сірому Ford Mondeo. Крім того, в установі є кілька камер, які можуть полегшити встановлення винуватця смерті дитини.