Іспанія

Колектив Карло Анчелоті провів не найкращий поєдинок.

У рамках першого туру іспанської Ла Ліги Реал вирушив на виїзд до Мальорки.

Мадридський клуб відкрив рахунок на 13-й хвилині гри зусиллями Родріго, проте на 53-й хвилині Муркікі відновив паритет.

Попри спроби "вершкових" відігратися, у них так нічого й не вийшло, а моментами Мальорка "огризалася" і вибігала в контратаки.

До того ж, наприкінці поєдинку пряму червону картку отримав Ферлан Менді, тож матч, без сумніві, можна занести в мінус команді Карло Анчелотті.

Що стосується Андрія Луніна, то українець провів усі 90 хвилин на лавці для запасних.

Мальорка — Реал Мадрид 1:1

Голи: Мурікі, 53 - Гоес, 13.

Мальорка: Грейф — Маффео, Вальєнт, Раїльйо, Мохіка — Дардер Молл (Морланес, 72), Маскарель (Копете, 90), Кошта — Асано (Ларін, 72), Мурікі, Родрігес (Санчес, 67).

Реал Мадрид: Куртуа — Карвахаль (Гюлер, 88), Мілітао, Рюдігер, Менді — Вальверде, Чуамені (Модрич, 63), Беллінгем (Діас, 88) — Гоес, Мбаппе, Вінісіус (Васкес, 88).

Попередження: Маффео.

Вилучення: Менді, 90+7.