Колектив Карло Анчелоті провів не найкращий поєдинок.
Мальорка - Реал, Getty Images
19 серпня 2024, 00:39
У рамках першого туру іспанської Ла Ліги Реал вирушив на виїзд до Мальорки.
Мадридський клуб відкрив рахунок на 13-й хвилині гри зусиллями Родріго, проте на 53-й хвилині Муркікі відновив паритет.
Попри спроби "вершкових" відігратися, у них так нічого й не вийшло, а моментами Мальорка "огризалася" і вибігала в контратаки.
До того ж, наприкінці поєдинку пряму червону картку отримав Ферлан Менді, тож матч, без сумніві, можна занести в мінус команді Карло Анчелотті.
Що стосується Андрія Луніна, то українець провів усі 90 хвилин на лавці для запасних.
Мальорка — Реал Мадрид 1:1
Голи: Мурікі, 53 - Гоес, 13.
Мальорка: Грейф — Маффео, Вальєнт, Раїльйо, Мохіка — Дардер Молл (Морланес, 72), Маскарель (Копете, 90), Кошта — Асано (Ларін, 72), Мурікі, Родрігес (Санчес, 67).
Реал Мадрид: Куртуа — Карвахаль (Гюлер, 88), Мілітао, Рюдігер, Менді — Вальверде, Чуамені (Модрич, 63), Беллінгем (Діас, 88) — Гоес, Мбаппе, Вінісіус (Васкес, 88).
Попередження: Маффео.
Вилучення: Менді, 90+7.