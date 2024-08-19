Іспанія

Чергова трансферна сага йде до свого логічного завершення.

Півзахисник лондонського Челсі та збірної Англії Конор Галлагер найближчими днями прилетить до столиці Іспанії — Мадриду.

За інформацією Фабріціо Романо, Челсі дозволив 24-річному гравцю вирушити до столиці Іспанії для того, щоб завершити перехід до мадридського Атлетіко.

Угода "синіх" з "матрацниками" узгоджена в повному обсязі. Лондонський клуб отримає за свого вихованця 42 млн. євро.

Нагадаємо, Галлагер вже літав до Мадрида і п'ять днів жив у готелі в очікуванні завершення трансферу, однак потім був змушений повернутися в Англію через зрив переговорів між клубами.