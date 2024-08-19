Чергова трансферна сага йде до свого логічного завершення.
Галлагер, getty images
19 серпня 2024, 22:16
Півзахисник лондонського Челсі та збірної Англії Конор Галлагер найближчими днями прилетить до столиці Іспанії — Мадриду.
За інформацією Фабріціо Романо, Челсі дозволив 24-річному гравцю вирушити до столиці Іспанії для того, щоб завершити перехід до мадридського Атлетіко.
Угода "синіх" з "матрацниками" узгоджена в повному обсязі. Лондонський клуб отримає за свого вихованця 42 млн. євро.
Нагадаємо, Галлагер вже літав до Мадрида і п'ять днів жив у готелі в очікуванні завершення трансферу, однак потім був змушений повернутися в Англію через зрив переговорів між клубами.
Трансфермаркт оцінює англійця у 50 млн. євро.
Минулого сезону Конор Галлагер відіграв за Челсі 50 матчів, забив сім голів та віддав дев'ять результативних передач.
Раніше повідомлялося, що Челсі погодив трансфер Феліша.