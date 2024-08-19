Англія

Португалець повертається на Стемфорд Бридж.

Нападник мадридського Атлетіко Жоау Феліш переходить до лондонського Челсі. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби погодили трансфер 24-річного португальця. Йдеться про повноцінний перехід, не про оренду.

Зазначається, що "сині також домовилися з португальцем про умови контракту. Він буде розрахований на шість років з опцією продовження ще на один сезон. Феліш пройде медогляд в Челсі в найближчі 24/48 годин.