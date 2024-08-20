Іспанія

В Атлетіко готові тимчасово відпустити бельгійця.

Центральний півзахисник Артур Вермерен може залишити Атлетіко на правах оренди, передає журналіст Фабріціо Романо.

Вільярреал — Атлетіко 2:2 Відео голів та огляд матчу 19.08.2024

У тимчасовому підписанні 19-річного бельгійця зацікавлені РБ Лейпциг, Марсель і Баєр. "Матрацники" готові віддати гравця в оренду, оскільки він хоче грати регулярно.

До Мадрида Вермерен перебрався в січні цього року, залишивши рідний Антверпен. З того часу півзахисник узяв участь лише в 5 матчах (сезон-2023/24) Атлетіко в усіх турнірах.

Наадаємо, що вже невдовзі "матрацники" мають оголосити про придбання півзахисника Челсі Конора Галлагера, тоді як у зворотному напрямку вирушить нападник Жоау Феліш.