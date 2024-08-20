Іспанія

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Іспанії, що відбувся 19 серпня 2024 року.

У рамках першого туру іспанської Ла Ліги Вільярреал та мадридський Атлетіко розписали між собою бойову та результативну нічию.

Усі чотири голи в цьому поєдинку були забиті в першому таймі, а фінальний свисток зафіксував рахунок 2:2.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Вільярреал — Атлетіко Мадрид у рамках 1-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25:

Вільярреал — Атлетіко 2:2

Голи: Данжума, 18, Коке (аг), 37 - Льоренте, 20, Серлот, 45+5

Вільярреал: Конде — Феменія, Баї, Альбіоль, Кардона — Піно (Пепе, 71), Парехо (Терратс, 90), Комесанья, Баена (Алассан Гує, 71) — Морено (Ахомаш, 71), Данжума (Перес, 79)

Атлетіко: Облак — Аспілікуета, Вітсель (Марія Хіменес, 46), Ле Норман, Мандава (Моліна, 54) — Льоренте, Коке (Де Пауль, 64), Барріос, Ліно — Грізманн (Альварес, 79), Серлот (Корреа, 46)

Попередження: Піно — Ле Норман, Барріос, Ліно