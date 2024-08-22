Іспанія

Не виключено, що вже сьогодні.

Барселона цього четверга може зробити першу пропозицію Ювентусу щодо Федеріко К'єзи. Такою новиною ділиться Альфредо Педулла.

За інформацією джерела, агент К'єзи нещодавно провів ключову зустріч із Барселоною. Переговори тривають уже кілька днів, і сьогодні вони можуть увінчатися успіхом. Після клуб, найімовірніше, зробить пропозицію.

Сам же К'єза не проти варіанту переїзду до Каталонії.

Раніше Джанлука ді Марціо повідомляв, що Барселона може підписати контракт із К'єзою тільки в тому випадку, якщо їм вдасться зареєструвати Дані Ольмо.