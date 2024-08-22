Іспанія

Англієць дав свій коментар після переходу з Челсі.

Конор Галлагер висловився про цілі Атлетіко на сезон.

Англійський півзахисник перейшов у мадридський клуб із Челсі за 42 млн євро.

"На полі я намагаюся робити всього потроху. Завжди викладаюся по максимуму, залишаю всі сили на полі. Намагаюся створювати гольові моменти і також допомагаю команді в захисті настільки, наскільки можу. Тож, як я вже сказав, намагаюся робити все на полі.

Я хочу допомогти клубу настільки, наскільки це можливо. Наша мета — вигравати трофеї, я тут для цього. Це дуже великий клуб, який вже виграв безліч титулів, і, сподіваюся, ми зможемо виграти ще кілька разом", — сказав Галлагер.

Нагадаємо, що раніше Челсі підписав Жоау Феліша.