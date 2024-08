Нападник Атлетіко Жоау Феліш перебрався до Челсі, передає офіційний сайт клубу АПЛ.

Контракт із 24-річним португальцем розраховано на 7 років. За даними transfermarkt, гравець обійшовся "синім" у 49,2 млн євро.

Зазначимо, що Феліш провів у Челсі другу частину сезону 2022/23. У 20 матчах за лондонців у всіх турнірах нападник відзначився 4 голами.

Chelsea is where he belongs. 🏡



We are delighted to announce the signing of Joao Felix from Atletico Madrid. 🇵🇹🔵 pic.twitter.com/k8jF2PNSgV