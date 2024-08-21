Лондонці завершили придбання португальського виконавця.
Жоау Феліш, фото Челсі
21 серпня 2024, 14:58
Нападник Атлетіко Жоау Феліш перебрався до Челсі, передає офіційний сайт клубу АПЛ.
Контракт із 24-річним португальцем розраховано на 7 років. За даними transfermarkt, гравець обійшовся "синім" у 49,2 млн євро.
Зазначимо, що Феліш провів у Челсі другу частину сезону 2022/23. У 20 матчах за лондонців у всіх турнірах нападник відзначився 4 голами.
Вихованець Бенфіки залишається рекордним придбанням Атлетіко (127,2 млн євро). На рахунку португальця 34 результативні удари та 18 гольових передач у 131 поєдинку за "матрацників" у всіх турнірах.
Жоау став десятим гравцем, який підписав контракт із Челсі в ході літнього трансферного вікна-2024.
Нагадаємо, до Атлетіко нещодавно перебрався півзахисник "синіх" Конор Галлагер.