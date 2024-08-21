Англія

Лондонці завершили придбання португальського виконавця.

Нападник Атлетіко Жоау Феліш перебрався до Челсі, передає офіційний сайт клубу АПЛ.

Контракт із 24-річним португальцем розраховано на 7 років. За даними transfermarkt, гравець обійшовся "синім" у 49,2 млн євро.

Зазначимо, що Феліш провів у Челсі другу частину сезону 2022/23. У 20 матчах за лондонців у всіх турнірах нападник відзначився 4 голами.

Chelsea is where he belongs. 🏡



We are delighted to announce the signing of Joao Felix from Atletico Madrid. 🇵🇹🔵 pic.twitter.com/k8jF2PNSgV — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 21, 2024

Вихованець Бенфіки залишається рекордним придбанням Атлетіко (127,2 млн євро). На рахунку португальця 34 результативні удари та 18 гольових передач у 131 поєдинку за "матрацників" у всіх турнірах.

Жоау став десятим гравцем, який підписав контракт із Челсі в ході літнього трансферного вікна-2024.

Нагадаємо, до Атлетіко нещодавно перебрався півзахисник "синіх" Конор Галлагер.