Досвідчений футболіст дістався іспанському клубу безкоштовно.
Мунір Ель-Хаддаді, ФК Леганес
22 серпня 2024, 23:47
Леганес на своєму офіційному сайті оголосив про підписання вінгера Муніра Ель-Хаддаді.
Угода з 28-річним марокканцем розрахована на два роки. Він дістався клубу безкоштовно, оскільки перебував у статусі вільного агента.
Минулого сезону Ель-Хаддаді провів 39 матчів у складі Лас-Пальмаса, в яких забив чотири м'ячі та віддав два асисти.
У стартовому турі Ла Ліги Леганес поділив очки з Осасуною (1:1).