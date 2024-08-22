Іспанія

Досвідчений футболіст дістався іспанському клубу безкоштовно.

Леганес на своєму офіційному сайті оголосив про підписання вінгера Муніра Ель-Хаддаді.

Угода з 28-річним марокканцем розрахована на два роки. Він дістався клубу безкоштовно, оскільки перебував у статусі вільного агента.

Минулого сезону Ель-Хаддаді провів 39 матчів у складі Лас-Пальмаса, в яких забив чотири м'ячі та віддав два асисти.

У стартовому турі Ла Ліги Леганес поділив очки з Осасуною (1:1).