Іспанія

Велика втрата для "вершкових".

Атакувальний півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем висловився щодо отриманої напередодні травми. Про це він розповів на своїй сторінці в соцмережі Х.

"Немає нічого, що я ненавиджу більше, ніж пропускати ігри. Але намагаюся бачити хороше в усьому. Можливо, моє тіло говорить мені, що йому потрібно трохи більше відпочинку після напруженого року.

Я дуже засмучений, але буду підтримувати хлопців, як фанат доти, доки не зможу знову приєднатися до них у своїй найкращій і найсильнішій формі. Дякую за ваші повідомлення з добрими побажаннями та підтримкою", — написав Беллінгем.

Цього сезону Джуд Беллінгем встиг відіграти за Реал два матчі та віддати одну результативну передачу.