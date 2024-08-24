На нашу скромну думку, така пропозиція каталонців може тільки розсмішити туринський клуб.
К'єза, getty images
24 серпня 2024, 12:54
Каталонська Барселона досягла принципової домовленості з 26-річним вінгером туринського Ювентуса Федеріко К'єзою про умови особистого контракту гравця. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, керівництво "синьо-гранатових" запропонувало італійцю контракт, розрахований до 2027 року із зарплатнею в чотири мільйони євро плюс бонусні виплати в розмірі двох мільйонів євро.
Зазначається, що каталонський клуб готовий запропонувати "Старій синьйорі" 10+3 млн. євро за трансфер гравця збірної Італії.
Чинний контракт 26-річного вінгера з "зебрами" розрахований до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює його у 35 млн. євро.
Минулого сезону Феде К'єза провів у складі Ювентуса 37 матчів, у яких забив десять голів та віддав три гольові передачі.