Іспанія

На нашу скромну думку, така пропозиція каталонців може тільки розсмішити туринський клуб.

Каталонська Барселона досягла принципової домовленості з 26-річним вінгером туринського Ювентуса Федеріко К'єзою про умови особистого контракту гравця. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво "синьо-гранатових" запропонувало італійцю контракт, розрахований до 2027 року із зарплатнею в чотири мільйони євро плюс бонусні виплати в розмірі двох мільйонів євро.

Зазначається, що каталонський клуб готовий запропонувати "Старій синьйорі" 10+3 млн. євро за трансфер гравця збірної Італії.