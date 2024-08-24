Іспанія

Іспанець повернеться до "блаугранас" в якості тренера.

Вихованець каталонської Барселони Тьяго Алькантара має намір повернутися в тренерський штаб Гансі Фліка у січні 2025 року. Про це повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, керівництво "Барси" та її головний тренер залюбки відновлять співпрацю з 33-річним іспанцем, який на початку серпня залишив тренерський штаб "блаугранас", пропрацювавши лише місяць помічником Фліка.

Зазначається, що причиною цього рішення Алькантари стало бажання якомога швидше повернутися до Великої Британії для розв'язання виниклих податкових проблем, де він із 2020 до 2024 року виступав, як гравець Ліверпуля.

Повідомляється, що в Барселоні задоволені роботою Тьяго, який став одним із найкращих однодумців Фліка за час його присутності в тренерському штабі команди. Він був зосереджений в основному на роботі з півзахисниками. Наразі клуб веде перемовини з Алькантарою з приводу його повернення до клубу, в січні, наступного року, на аналогічну посаду.