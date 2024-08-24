Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють каталонська Барселона та баскський Атлетік.

Каталонська Барселона та баскський Атлетік зіграють у другому турі іспанської Ла Ліги на полі стадіону Монжуїк.

Ганс-Дітер Флік, після перемоги над Валенсією (2:1), залучив до стартового складу Педрі до центрального трикутника.

Ернесто Вальверде, на тлі нічиєї проти Хетафе (1:1), використав із перших хвилин Лекуе на правому фланзі оборони, тоді як Беренгер гратиме над ним у атаці, а Неко Вільямс повернеться на протилежний бік поля.

Барселона: тер Штеген — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Бальде — Педрі, Берналь — Ямал, Рафінья, Торрес — Левандовські.

Запасні: Пенья, Астралага, Торре, Лопес, Касадо, Пау Віктор, Е. Гарсія, Валле, Форт, Мартін, Домінгес.



Атлетік: Паділья — Лекуе, Вівіан, Альварес, Берічіче — Весга, Прадос — Беренгер, Сансет, Н. Вільямс — І. Вільямс.

Запасні: Агірресабала, Гастесі, Горосабель, Гурусета, Де Маркос, Мартон, У. Гомес, Еррера, Арес, Егілуз, Хаурегісар, Бойро.



Гра Барселона — Атлетік почнеться о 20:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.