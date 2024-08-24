Іспанія

Football.ua представляє вашій увазі анонс поєдинку чемпіонату Іспанії між каталонською Барселоною та баскським Атлетіком.

Сьогодні, 24 серпня, відбудеться матч другого туру іспанської Ла Ліги, у якому каталонська Барселона на Олімпійському стадіоні прийматиме баскський Атлетік.

Команда Ганса-Дітера Фліка стартувала з важкої перемоги на виїзді над Валенсією (2:1), тоді як підопічні Ернесто Вальверде не подужали команду з передмістя Мадрида — Хетафе (1:1).

БАРСЕЛОНА — АТЛЕТІК

СУБОТА, 24 СЕРПНЯ, 20:00. ОЛІМПІЙСЬКИЙ СТАДІОН, БАРСЕЛОНА. ХУАН МАРТІНЕС МУНУЕРА (ВАЛЕНСІЯ) — ГОЛОВНИЙ АРБІТР ЗУСТРІЧІ. ТРАНСЛЯЦІЯ — MEGOGO

"Блаугранас" і в цьому сезоні не стало краще в фінансовому плані. Уже довелось попрощатись навіть із абсолютним лідером минулого сезону, півзахисником Ілкаєм Гюндоганом, але навіть це не дозволило завершити процес реєстрації коштовного новачка Дані Ольмо, який, напевно, уже тричі пошкодував, що вирішив удруге в своїй кар’єрі отримати шанс у столиці Каталонії. Але в цьому й полягає сучасна Барса — на подібний сценарій усі чекали, і він стався.

Однак сезон уже стартував, тому Ганс-Дітер Флік має працювати з тим, що вже наявне в нього під рукою. А досяжною для німецького фахівця є дуже обмежена кількість ресурсів. Він, власне, ніби передбачаючи це, активно під час літніх зборів награвав молодь, і саме вона й з’явилась на полі стадіону Месталья тиждень тому, коли треба було грати проти Валенсії. Та гра завершилась перемогою Барселони, але дуже важкою.

Утім, іншого від команди з Каталонії наразі очікувати не варто. Доки не завершить трансферне вікно, не мине міжнародна павза, і не розпочнеться Ліга чемпіонів УЄФА, ми не зрозуміємо, чого саме хоче Барса від цього сезону. Конкуренція проти мадридського Реала виглядає програною заздалегідь. Але так тільки на папері, у житті ж у команди Фліка три очки після першого туру на виїзді, а у колективу Карло Анчелотті — одне, хоча й Мальорку так само штормило в міжсезоння.

Це наштовхує на думку, що "блаугранас" таки можуть пережити черговий шторм і вийти з нього більш-менш у притомному стані. Власне, переконатись у цьому ми маємо, наприклад, у першому El Clasico цього сезону. Так, хто забув (або тільки-но дізнався), проти баскського Атлетіка в Барси та Реала з Мадриду матчі також проходять під цією історичною афішою. І це буде дуже складний іспит для команди Фліка, нехай і не треба їхати на Сан-Мамес цього разу.

Проте не без проблем підходить і команда Ернесто Вальверде до цієї гри. Вилетів основний голкіпер та переможець Євро-2024 Унаї Сімон через травму, не в порядку перебуває резервний воротар Хулен Агірресабала, тож грати доведеться 20-річному мексиканцю Алексу Падільї, і це, без образ для останнього, дуже важка втрата для басків. Інших суттєвих змін у складі очікувати не варто — багато гравців залишило басків цього літа, проте жоден із них основним не був, окрім легендарного Ікера Муньяїна, тож ніхто різниці особливо не відчує.

Загалом, Барселона змінилась відчутно, а Атлетік — майже не змінився, як і завдання обох команд на сезон. Баски намагатимуться щось показати в Європі, а також робитимуть акцент знову на Кубку Іспанії, і разом із тим забезпечать кілька пекельних матчів для свої суперників за El Clasico за ходом сезону. Це вони добре вміють робити на Сан-Мамесі, а от за його межами виходить так собі. Банально, за останні три гри Ла Ліги на полі каталонців "леви" навіть голів не забивали, а от пропустили аж дев’ять разів.

Орієнтовні склади

Барселона: тер Штеген — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Бальде — Касадо, Берналь — Ямал, Педрі, Рафінья — Левандовські.

Атлетік: Паділья — Горосабель, Альварес, Вівіан, Берчіче — Прадос, Весга — І. Вільямс, Сансет, Н. Вільямс — Гурусета.

Не зіграють: Араухо, Гаві, де Йонг — Сімон, Паредес, де Галаррета, Серрано.

Під питанням: Фаті — Агірресабала, Джало.

Поточна форма команд

Очні зустрічі