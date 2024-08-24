Іспанія

Левандовські приніс Барселоні перемогу над Атлетіком у El Clasico

Напружене протистояння на Монжуїку знову залишилось за каталонцями.

Барселона — Атлетік, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Барселона — Атлетік 2:1

Голи: Ямал, 24, Левандовські, 75 — Сансет, 42 (пен.)



Барселона: тер Штеген — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Бальде (Мартін, 90) — Педрі (Фермін, 62), Берналь (Е. Гарсія, 83) — Ямал (Віктор, 90+1), Рафінья, Торрес — Левандовські.



Атлетік: Паділья — Лекуе, Вівіан, Альварес, Берічіче — Весга (Хаурегісар, 63), Прадос (Еррера, 79) — Беренгер (Арес, 72), Сансет (У. Гомес, 63), Н. Вільямс — І. Вільямс (Гурусета, 78).



Попередження: Кубарсі, Берналь, Левандовські, Фермін — Альварес, Беренгер, Лекуе, Хаурегісар, Еррера