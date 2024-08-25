Іспанія

Football.ua представляє вашій увазі анонс поєдинку чемпіонату Іспанії між мадридським Реалом та Вальядолідом.

Сьогодні, 25 серпня, відбудеться матч другого туру іспанської Ла Ліги, у якому мадридський Реал на Сантьяго Бернабеу прийматиме Вальядолід.

Команда Карло Анчелотті стартувала з нічиєї на виїзді проти Мальорки (1:1), тоді як підопічні Пауло Пессолано подужали команду з Каталонії — Еспаньйол (1:0).

РЕАЛ МАДРИД — ВАЛЬЯДОЛІД

НЕДІЛЯ, 25 СЕРПНЯ, 18:00. САНТЬЯГО БЕРНАБЕУ, МАДРИД. ВІКТОР ГАРСІЯ ВЕРДУРА (МАТАРО) — ГОЛОВНИЙ АРБІТР ЗУСТРІЧІ. ТРАНСЛЯЦІЯ — MEGOGO

За всіма подіями трансферного вікна цього літа та ейфорією мадридського Реала від самого факту підписання контракту з Кіліаном Мбаппе десь могло загубитись одне просте прохання головного тренера "галактікос" Карло Анчелотті: "Треба оновити ще й захист". Тоді керівництво клубу сказало, що трансферів більше не буде, але вже перший тур поставив під сумнів монолітність цієї тези.

Реал полетів на Балеарські острова й пролетів там повз можливі три здобуті залікові бали на старті сезону. Мальорка завадила відзначити дебют Мбаппе в Ла Лізі перемогою, та ще й вилучення Ферлана Менді наприкінці зустрічі ставить під питання позицію ліворуч у захисті. Не варто забувати, що важко травмованим є Едуардо Камавінга, яким і планував затикати всі потенційні щілини в складі Карло Анчелотті.

І, безперечно, головна новина з табору "галактікос" (ні, вона не пов’язана здолею українського воротаря Андрія Луніна) — травма та тривале відновлення Джуда Беллінгема. Про наслідки цього прикрого факту для збірної Англії у вересні ми ще поговоримо, тоді як Реал має щось вигадувати вже зараз. Добре, що хоч у плані атакувальних гравців у центрі поля Анчелотті проблем фактично немає й голодні до ігрового часу Арда Гюлер чи Браїм Діас повсякчас є досяжними для тренера.

Та чи буде італієць загострювати свою й без того потужну лінію нападу? Анчелотті чітко вказав на проблему після гри проти Мальорки: "У Реала все добре в атаці, але не все настільки ж добре в захисті". Тобто, травма Беллінгема з такого ракурсу може розглядатись не як проблема, а як привід поглянути на ситуацію під іншим кутом. Так чи інакше, але подібна ситуація мала статись колись у цьому сезоні. Можливо, добре, що вона сталась саме на початку, коли важко наробити фатальних помилок.

Проти мадридського Реала цього разу гратиме також не надто гучний суперник, хоча й теж із "королівської" родини. Вальядолід, який минулого сезону посів другу сходинку в Сегунді й відзначався дуже скромним у плані результативності футболом. Команда Пауло Пессолано принесла цей стиль із собою й до "елітного" дивізіону, тому перемога на старті над Еспаньйолом із мінімальним рахунком (1:0) — це просто красномовний тому доказ.

Як для новачка цього сезону, Вальядолід ще й непогано підсилився влітку. Питання виникають лише по захисту, де банально не вистачає гравців лівого флангу, тоді як їхню роль доведеться виконувати комусь більш атакувального спрямування. І якщо в матчах проти рівних за можливостями команд це грає на користь, то проти Мадрида, очевидно, може спричинити купу проблем.

Потужно Вальядолід перебудував і центр поля, тоді як на позицію голкіпера взагалі оформив трансферами повний ростер. Так, багато оренд у клубу з регіону Кастилія і Леон, зокрема — із Реала Мадрид прийшов півзахисник Маріо Мартін, аде й за нападника Хуанмі Латасу столичні отримали свої 2,5 млн євро, а там хлопчина може й на більші гроші вистрілити з часом.

Отже, на команду Карло Анчелотті цілком імовірно очікує черговий непростий поєдинок, нехай і перед рідними вболівальниками. Мбаппе в Ла Лізі ще не забивав та не асистував, тому захоче це зробити саме в першій своїй грі на Сантьяго Бернабеу. Але чим більше ми говоримо про француза, тим гірше стає мікроклімат у роздягальні мадридців. Подейкують, що Родріго вже незадоволений тим, що його внесок у результати команди оцінюють "якось не так, як належить". Подивимось, до чого це може призвести.

Орієнтовні склади

Реал Мадрид: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Фран — Вальверде, Модрич, Чуамені — Родріго, Мбаппе, Вінісіус.

Вальядолід: Гейн — Перес, Бойомо, Санчес, Роса — Перес, Кемерт — Ндіає, Амалла, Моро — Сілла.

Не зіграють: Алаба, Камавінга, Беллінгем, Менді — Ануар.

Поточна форма команд

Очні зустрічі