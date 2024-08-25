Іспанія

Німець досі перебуває в статусі вільного агента.

Реал Сосьєдад став ще одним претендентом на підписання центрального захисника Матса Гуммельса, передає видання The Athletic.

Вибір 35-річним німцем наступного клубу залежить не від фінансових питань. Матс намагається відшукати хороше місце для своєї сім'ї, адже його сину вже 6 років і скоро він має піти до школи.

Реал Сосьєдад шукає центрбека після відходу Робена Ле Нормана до Атлетіко за майже 35 млн євро.

Гуммельс раніше представляв Боруссію (Дортмунд), у минулому сезоні діставшись із нею фіналу Ліги чемпіонів, де "чорно-жовті" поступилися Реалу (Мадрид). Німецький клуб він залишив на правах вільного агента.