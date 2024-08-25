Іспанія

Колектив Карло Анчелотті набрав три очки.

У рамках другого туру іспанської Ла Ліги Реал на своєму полі приймав Вальядолід.

Голів Вальверде, Діаса та Ендріка виявилося достатньо, щоб мадридський клуб набрав три очки.

Зазначимо, що Ендрік дебютував за Реал в офіційному матчі: на 86-й хвилині він замінив Мбаппе, а на 96-й хвилині забив перший м'яч за мадридську команду.

Реал Мадрид - Вальядолід 3:0

Голи: Вальверде, 50, Діас, 88, Ендрік, 90+6

Реал Мадрид: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Гарсія — Вальверде, Чуамені, Гюлер (Модрич, 69) — Гоес (Діас, 69), Мбаппе (Ендрік, 86), Вінісіус (Себальйос, 85)

Вальядолід: Гейн — Перес (Ндіає, 85), Кемерт, Бойомо, Роса — Санчес, Юріч (Мартін Ріелвес, 72), Перес (Ндіає, 85), Мачіс (Амалла, 59) — Месегер (Моро, 59), Маркос (Сілла, 71)

Попередження: Гюлер — Маркос.