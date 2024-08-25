Український голкіпер продовжить кар'єру в нинішній команді.
АНДРІЙ ЛУНІН, GETTY IMAGES
25 серпня 2024, 20:59
Головний тренер Реала Карло Анчелотті підтвердив, що Андрій Лунін залишиться в нинішній команді.
"Лунін залишиться в Реалі. Він не покине клуб", — наводить слова Анчелотті журналіст Фабріціо Романо.
Нагадаємо, Лунін перейшов у Реал із Зорі у 2018 році.
Він кілька разів віддавався в оренду, після чого минулого сезону став основним воротарем за відсутності травмованого Тібо Куртуа. Андрій провів 31 матч, з яких 12 на нуль при 32 пропущених м'ячах.
Раніше повідомлялося, що Челсі не зацікавлений у переході Луніна.