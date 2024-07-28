Англія

Лондонський клуб близький до підписання воротаря Вільярреала.

Лондонський Челсі не зацікавлений у послугах воротаря мадридського Реала Андрія Луніна. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, керівництво "синіх" вже визначилося, ким посилять воротарську позицію, і це не голкіпер збірної України.

У системі Вільярреала воротар перебуває з липня 2015 року. Зараз на його рахунку загалом 44 матчі за іспанський клуб, в яких він пропустив 75 м'ячів та зібрав лише 7 "clean sheets". В свою чергу Андрій Лунін минулого сезону відіграв за Реал Мадрид 32 матчі, пропустив 35 м'ячів та зібрав 12 "clean sheets".