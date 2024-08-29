Іспанія

35-річний німець вирішив відмовитися від переходу в іспанську команду.

Матс Гуммельс відмовився від переходу в Реал Сосьєдад.

35-річний захисник вирішив не переходити в іспанську команду. Батько та агент гравця повідомив клубу про рішення гравця, яке стало несподіванкою для Сосьєдаду — там розраховували на позитивну відповідь.

Гуммельс уже погодив із Реал Сосьєдад контракт на один рік із можливістю продовження на наступний, але в підсумку відхилив пропозицію, пославшись на проблеми особистого характеру.

Зазначається, що Матс може пропустити цілий сезон. Він навіть подумує про те, щоб завершити кар'єру, якщо в січні ситуація не зміниться.

Нагадаємо, що німецький футболіст перебуває в статусі вільного агента після відходу з Боруссії.