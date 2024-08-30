Іспанія

Мадридський клуб зіграв унічию на виїзді.

У рамках третього туру чемпіонату Іспанії Реал приїхав у гості до Лас-Пальмаса.

Колектив Карло Анчелотті пропустив першим, а відігратися зумів лише на 69-й хвилині гри, коли Вінісіус Жуніор реалізував пенальті.

Зазначимо, що третій матч поспіль у Ла Лізі відзначитися голом не вдається зірковому новачкові команди Кіліану Мбаппе.

Лас-Пальмас — Реал Мадрид 1:1

Голи: Молейро, 5 - Вінісіус, 69 (пен)

Лас-Пальмас: Сіллессен — Марвін, Суарес, Маккенна, Мармоль — Кампанья (Фустер, 81), Родрігес (Лойодіс, 81), Муньос, Молейро (Рамірес (Мата, 78), 61) — Макберні (Віті, 78), Рамірес (Мата, 78)

Реал Мадрид: Куртуа — Васкес (Карвахаль, 76), Мілітао, Рюдігер, Менді (Гарсія, 46) — Вальверде, Чуамені, Модрич (Гюлер, 63) — Діас (Гоес, 46), Мбаппе, Вінісіус (де Соуза, 86)

Попередження: Менді, Мілітао.