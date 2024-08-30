Іспанія

Бразилець за чотири роки на контракті в Реалі, так і не зіграв жодного офіційного матчу за мадридський клуб.

Бразильський півзахисник мадридського Реалу Рейнір вчетверте поспіль відправився в оренду. Цього разу до іспанської Гранади. Про це повідомляє офіційний сайт "грани".

Зазначається, що 22-річний гравець буде виступати на правах річної оренди без права викупу за іспанську Гранаду, яка наразі посідає 11 місце у турнірній таблиці іспанської Сегунди.

Чинний контракт гравця з мадридським клубом розрахований до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 3,5 мільйони євро.