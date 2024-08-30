Бразилець за чотири роки на контракті в Реалі, так і не зіграв жодного офіційного матчу за мадридський клуб.
Рейнір, granada
30 серпня 2024, 18:19
Бразильський півзахисник мадридського Реалу Рейнір вчетверте поспіль відправився в оренду. Цього разу до іспанської Гранади. Про це повідомляє офіційний сайт "грани".
Зазначається, що 22-річний гравець буде виступати на правах річної оренди без права викупу за іспанську Гранаду, яка наразі посідає 11 місце у турнірній таблиці іспанської Сегунди.
Чинний контракт гравця з мадридським клубом розрахований до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 3,5 мільйони євро.
Минулого сезону Рейнір на правах оренди виступав у складі італійського Фрозіноне, відігравши за цей клуб 23 матчі, забивши три голи та віддавши дві результативні передачі.
Нагадаємо, Рейнір перейшов у Реал Мадрид із бразильського Фламенго за 30 мільйонів євро в січні 2020 року, але досі не провів жодного офіційного матчу за "королівський" клуб. З літа 2020 року він виступав в оренді за Боруссію Дортмунд, Жирону та вищезгадане Фрозіноне.