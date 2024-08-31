Іспанія

За гравця заплатили пристойні кошти.

Баскський Реал Сосьєдад проводив обережну трансферну політику цього літа, проте відхід ключових виконавців усе ж таки змусив "королівських" шукати підсилення в останній день трансферного вікна.

Черговим новачком команди Іманоля Альгуасіля став ісландський нападник із датського Копенгагена Оррі Стейнн Оскарссон.

20-річний юнак успішно розпочав цей сезон у складі "левів", забивши сім голів та віддавши один гольовий пас за 12 матчів, тоді як минулого року він відзначився 15 голами та вісьмома гольовими передачами за 41 гру.

Такий прогрес коштував Сосьєдаду 20 млн євро, після чого баски підписали контракт із новачком до 2030 року.