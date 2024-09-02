Іспанія

Перші м'ячі для французького форварда за мадридський клуб у Ла Лізі!

У рамках четвертого туру чемпіонату Іспанії Реал на своєму полі приймав Бетіс.

Дубль Кіліана Мбаппе допоміг колективу Карло Анчелотті набрати три очки. Зазначимо, що це перші голи француза за мадридську команду в Ла Лізі. Раніше він забивав у Суперкубку УЄФА.

Реал Мадрид — Реал Бетіс 2:0

Голи: Мбаппе, 67, 75 (пен)

Реал Мадрид: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Менді (Гарсія, 66) — Вальверде, Чуамені — Гоес (де Соуза, 89), Себальйос (Діас, 65), Вінісіус — Мбаппе (Модрич, 84)

Реал Бетіс: Сілва — Сабалі, Льоренте, Бернардо де Соуза, Перро — Карвалью (Кардосо, 57), Рока — Родрігес, Форнальс (Хуанмі, 83), Еззалзулі (Лосада, 83) — Руїбаль (Роке, 57)

Попередження: Вінісіус, Карвахаль.