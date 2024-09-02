Реал - Бетіс, Getty Images
02 вересня 2024, 00:27
У рамках четвертого туру чемпіонату Іспанії Реал на своєму полі приймав Бетіс.
Дубль Кіліана Мбаппе допоміг колективу Карло Анчелотті набрати три очки. Зазначимо, що це перші голи француза за мадридську команду в Ла Лізі. Раніше він забивав у Суперкубку УЄФА.
Реал Мадрид — Реал Бетіс 2:0
Голи: Мбаппе, 67, 75 (пен)
Реал Мадрид: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Менді (Гарсія, 66) — Вальверде, Чуамені — Гоес (де Соуза, 89), Себальйос (Діас, 65), Вінісіус — Мбаппе (Модрич, 84)
Реал Бетіс: Сілва — Сабалі, Льоренте, Бернардо де Соуза, Перро — Карвалью (Кардосо, 57), Рока — Родрігес, Форнальс (Хуанмі, 83), Еззалзулі (Лосада, 83) — Руїбаль (Роке, 57)
Попередження: Вінісіус, Карвахаль.