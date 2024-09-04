Іспанія

Форвард Реала прокоментував старт сезону в Іспанії, підготовку до матчів збірної та свої виступи на Близькому Сході.

Цього літа іспанський нападник Хоселу Мато перейшов до катарського клубу Аль-Гарафа з мадридського Реала всього за 1,5 млн євро.

Утім, 34-річний футболіст усе одно отримав виклик до національної збірної Іспанії, незважаючи на свій від’їзд на Близький Схід, та готуватиметься до старту Ліги націй УЄФА.

А тим часом Хоселу розповів про свою адаптацію в абсолютно незвичних умовах.

"Адаптація в Досі минула добре. Це був позитивний досвід, у новій культурі та іншому середовищі. Однак ставлення, яке тут надають мені та моїй родині, досі вражає.

Що стосується спорту, то Катар хоче продовжувати розвиватись у футболі.

Тут я добре тренуюся, граю в кожному матчі й відчуваю себе в хорошій формі. Так, дійсно, можливо, що тут не така висока конкуренція, як у Ла Лізі, але це все одно хороший рівень, і він вимагає від тебе багато фізичної підготовки.

Ми бачимо, що на Сході з’являється все більше гравців із Європи, і вони тільки продовжують прибувати. Це щось означає.

Збірна? Я дуже радий знову бути тут і радий за довіру, яку тренер виявив до мене з того часу, як обійняв посаду. Я не можу просити більшого. Збірна — це сім’я, і ми хочемо продовжувати перемагати. Чудово бути частиною такого проекту, як цей.

Уболівальники вже знають, гравцем якого рівня я є. Тож я тут, щоб допомогти в усьому, про що мене попросить тренер. Але, звичайно, я готовий грати хоч у кожному матчі, якщо я буду потрібен команді.

Чемпіонат світу? Та на нього ще два роки чекати! Це значний термін у сучасному футболі. Наразі я почуваюсь дуже добре як фізично, так і морально, готовий віддати цій збірній все, що маю. Але ще рано говорити про чемпіонат світу, який має бути чимось чудовим для всього світу.

Чого ми не повинні втрачати, так це віру в краще майбутнє. Якби ви сказали мені три роки тому, що я виграю Лігу чемпіонів і чемпіонат Європи, я б не повірив, але у футболі немає неможливих речей.

Із великою радістю сприймаю те, що можу вигравати трофеї, коли мені вже за 30, але перебування в найкращому клубі світу, яким є Реал Мадрид, автоматично відкриває двері до успіху.

Останні півтора року були вражаючими, і це все ще змушує мене думати про все, що я пережив, і про те, що було досягнуто за цей час.

Мбаппе? Чесно кажучи, я не звертаю особливої уваги на те, що пишуть про його перші матчі в Реалі. Я знаю, що таке Мадрид, знаю умови, у яких перебуває Мбаппе, і для мене немає жодних сумнівів у тому, що він вистрелить.

Мбаппе — це як пляшка з кетчупом. Спочатку ти тиснеш на неї, і нічого не виходить, але потім увесь вміст опиняється в тебе в тарілці одразу.

Він уже забив два голи у ворота Бетіса і продовжить забивати й забивати. Мбаппе увійде в історію Мадрида, він і всі гравці, які перебуватимуть навколо нього.

Я вже казав, що Реал — найкраща команда у світі, але не лише у спорті. Також у всьому іншому, у ставленні до гравця і його сім’ї, у деталях і в повсякденному житті.

Я завжди буду вдячний Мадриду, який також є командою мого серця. Носіння цієї футболки має свою велич і несе з собою свою відповідальність. Нинішній Мадрид має не лише найкращу команду, але й найкращого президента.

У моєму останньому сезоні ми виграли Ла Лігу, Лігу чемпіонів і Суперкубок. А також Лігу націй і чемпіонат Європи зі збірною. Для мене це було неймовірно. Це був сезон, в якому ми програли лише дві гри за весь рік.

Те, що було створено за цей час у Мадриді, було вражаючим. Для мене це був незабутній період.

На мою думку, зараз є чотири кандидати на Золотий м’яч, усі від Реала: Карвахаль, Беллінгем, Вінісіус і Мбаппе.

Кому б я його віддав? Карвахалю, без вагань. Він виграв усі титули в минулому сезоні і розпочав цей сезон з перемоги в Суперкубку Європи. Окрім того, він також виграв чемпіонат Європи, змагання, у якому він забив так само, як і у фіналі Ліги чемпіонів. І все це граючи на позиції захисника.

Я думаю, що Золотий м’яч повинні віддати йому і звернути більше уваги на цих гравців, як він, які майже знаходяться під загрозою зникнення. У нас дивляться тільки на нападників, на тих, хто забиває багато голів. Але гра на позиції захисника в Реалі має також визнаватись і заслуговує на це.

Сім титулів для Реала в цьому сезоні? Ну, зараз у них вже є один — Суперкубок Європи. Проблема в тому, що люди не розуміють, що минуло всього чотири тури Ла Ліги, а деякі вже думають, що все, Мадрид мертвий. Це не так.

Ось звідки беруться всі ці вигадані проблеми. Але той, хто плює в небо, отримує все це назад у обличчя.

Мадрид буде боротись за інші шість титулів, що залишились. Я пам’ятаю тих, хто, коли Бензема пішов, казав, що Мадрид нічого не виграє. А ми програли лише дві гри за весь сезон. Реал буде боротись за всі титули, нехай ніхто в цьому не сумнівається.

Барса? Вони завжди є сильним суперником, і завжди ним були. Вони добре підсилились Дані Олмо, який є топовим гравцем. Вони добре стартували в чемпіонаті, і зрозуміло, що вони, як завжди, ускладнять життя Реалу. Це така команда, із якою завжди треба рахуватись", — заявив іспанський виконавець.

Збірна Іспанії зіграє проти Сербії на виїзді 5 вересня, а також навідається до Швейцарії 8 вересня.