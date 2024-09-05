Іспанія

Німець має намір залишитися в нинішній команді.

Воротар Барселони Марк-Андре тер Штеген відповів на запитання про своє майбутнє в каталонському клубі.

"У мене відносно тривалий контракт із Барселоною. Я дуже щасливий, моя сім'я дуже щаслива в Каталонії. Ніколи не знаєш, що станеться в майбутньому.

Я не знаю, чи захочу я в майбутньому грати за збірну Німеччини, але зараз я всім задоволений", — наводить слова воротаря Barca Universal.

У поточному сезоні 32-річний тер Штеген провів чотири матчі в чемпіонаті Іспанії, пропустив три голи і один раз зміг залишити свої ворота на замку. Чинний контракт голкіпера з Барселоною розрахований до літа 2028 року.