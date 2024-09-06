Іспанія

Бекхем підтверджує.

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної Іспанії Родрі, який раніше виступав у складі мадридського Атлетіко, згадав про досвід роботи під керівництвом головного тренера "матрацників" Дієго Сімеоне. Цитує 28-річного іспанця Mundo Deportivo.

"Коли я повернувся в Атлетіко з Вільярреала (Родрі вихованець Атлетіко, але дебютував у професійному футболі в складі Вільярреала — прим.) на один сезон, я дізнався, що насправді означає конкурентоспроможність.

У Вільярреалі я дуже добре контролював м'яч, але все ще був досить м'яким. У Дієго Сімеоне я дізнався, що означає бути поганим хлопцем і бути трохи підлим на полі. Також дізнався, як це перетворювати гру суперника на безлад, що триває 90 хвилин. Це був ще один важливий момент для мене", — сказав Родрі.