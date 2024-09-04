Іспанія

У мадридському клубі будуть раді бачити іспанського хавбека.

Півзахисник Манчестер Сіті Родрі напередодні наступного сезону може стати гравцем мадридського Реалу. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, у переході 28-річного іспанця зацікавлене як керівництво "вершкових", так і головний тренер Карло Анчелотті.

Також зазначається, що підвищений інтерес пов'язаний із відходом півзахисника Тоні Крооса, а також майбутньою втратою Луки Модрича, який також може завершити кар'єру.

Діючий контракт Родрі з Манчестер Сіті розрахований до 2027 року, проте Реал не збирається форсувати переговори і має намір розпочати наприкінці цього сезону.

При цьому видання зазначає, що до кінця сезону Хосеп Гвардіола може залишити команду, що може збільшити шанси на підписання іспанця.

Додамо, що цього сезону Родрі поки не провів жодного матчу.