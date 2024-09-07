Іспанія

Аргентинський клуб підписав зіркового новачка.

Іспанський атакувальний півзахисник Ікер Муньяїн цього літа завершив відносини з рідним баскським Атлетіком, де безперервно виступав усе своє футбольне життя.

Після цього 31-річний виконавець вирішив спробувати власні сили в геть інших реаліях, відправившись на пошуки нового клубу по той бік Атлантичного океану.

Ікер мав кілька пропозицій із МЛС та Південної Америки, проте вирішив зупинити свій вибір саме на аргентинському Сан-Лоренсо.

У якості вільного агента досвідчений футболіст долучиться до клубу з Буенос-Айреса та виступатиме в ньому до грудня 2025 року, відповідно до умов контракту.

У минулому сезоні Ікер провів 22 матчі, забивши два голи.