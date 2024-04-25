Іспанія

Легенда Атлетіка готується кардинально змінити футбольне оточення.

Напередодні іспанський півзахисник Ікер Муньяїн баскського Атлетіка Ікер Муньяїн оголосив про завершення виступів за клуб, у структурі якого він перебував від самого дитинства.

Однак на цьому професійна кар’єра 31-річного виконавця ще не завершується.

Майбутнє літнє трансферне вікно стане періодом, коли досвідчений гравець буде шукати собі новий колектив.

Як повідомляє іспанська преса, Ікер уже зробив у цьому напрямку кілька кроків, ретельно вивчивши ринок Північної та Південної Америк.

При цьому Муньяїн навідріз відкидає всі варіанти з продовженням кар’єри в Іспанії.

Одним із його чітко визначених пріоритетів при цьому є аргентинський Рівер Плейт.

Разом із тим, варіанти з клубами МЛС футболіст також братиме до уваги, тоді як із європейського футболу, поза межами Іспанії, до нього досі не проявив інтерес жоден із клубів.

У цьому сезоні Ікер провів 22 матчі, забивши два голи.