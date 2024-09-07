Іспанія

Минулої зими "Барса" покладала на бразильця великі надії, але...

Бразильський нападник Барселони Вітор Роке, який на правах оренди виступає у складі Бетіса, висловився про період у каталонському клубі. Слова 19-річного гравця наводить Globo.

"Мені було важкувато. У мене були можливості, але не такі, на які я розраховував. Зараз у мене ясна голова, я зосереджений на Бетісі і дякую Богові за можливість знову вдягати футболку збірної Бразилії.

Я думав, все буде інакше: і те, як до мене ставилися, і те, як я грав, і те, як керівництво спілкувалося зі мною. Але тепер це позаду, я радий, що отримав можливість грати в Бетісі і знову носити футболку збірної", — сказав Роке.

Цього сезону Вітор Роке відіграв за Бетіс 33 хвилини у іспанській Ла Лізі.