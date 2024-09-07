29-річний футболіст може продовжити кар'єру в Ла Лізі.
ЙОСУА КІММІХ, GETTY IMAGES
07 вересня 2024, 20:35
Півзахисник Баварії Йосуа Кімміх може продовжити кар'єру в мадридському Реалі.
За інформацією Mundo Deportivo, Реал є одним із претендентів на 29-річного футболіста, який наступного літа може стати вільним агентом.
Раніше повідомлялося, що в послугах Кімміха зацікавлена Барселона.
У нинішньому сезоні півзахисник взяв участь у трьох матчах у всіх турнірах, в яких не відзначився результативними діями. Чинний трудовий договір Кімміха з Баварією розрахований до кінця поточного сезону.