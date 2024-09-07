30-річний футболіст не контактував із мадридською командою.
Емерік Лапорт, Getty Images
07 вересня 2024, 21:59
Захисник саудівського Ан-Насра Емерік Лапорт висловився про інтерес з боку мадридського Реала.
У літнє трансферне вікно ходили чутки про те, що "вершкові" зацікавлені в послугах 30-річного футболіста.
"Реал Мадрид? Ні, вони до мене не зверталися", — наводить слова Лапорта Madrid Xtra.
Іспанський захисник виступає за Ан-Наср із літа 2023 року, перебравшись із Манчестер Сіті.
У нинішньому сезоні Лапорт взяв участь у чотирьох матчах у всіх турнірах і не відзначився гольовими діями. Чинний контракт футболіста з Ан-Насром розрахований до 2026 року.