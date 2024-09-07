Захисник саудівського Ан-Насра Емерік Лапорт висловився про інтерес з боку мадридського Реала. 

У літнє трансферне вікно ходили чутки про те, що "вершкові" зацікавлені в послугах 30-річного футболіста. 

"Реал Мадрид? Ні, вони до мене не зверталися", — наводить слова Лапорта Madrid Xtra

Іспанський захисник виступає за Ан-Наср із літа 2023 року, перебравшись із Манчестер Сіті. 

У нинішньому сезоні Лапорт взяв участь у чотирьох матчах у всіх турнірах і не відзначився гольовими діями. Чинний контракт футболіста з Ан-Насром розрахований до 2026 року. 