Іспанія

Клуб розраховує на 24-річного хавбека.

З'явилася інформація про майбутнє півзахисника Орельєна Чуамені в мадридському Реалі. Раніше повідомлялося, що Ліверпуль і Арсенал зацікавлені в купівлі французького хавбека.

Як стверджує авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, немає жодних шансів на те, що Реал відпустить Чуамені в англійську Прем'єр-лігу, оскільки в клубі дуже цінують гравця.

Зазначається, що Чуамені є важливою частиною майбутнього проєкту Реала.

Чинний трудовий договір 24-річного хавбека з Реалом розрахований до літа 2028 року. Згідно з даними порталу Transfermarkt, вартість футболіста становить 100 мільйонів євро.