Клуб розраховує на 24-річного хавбека.
Орельєн Чуамені, Getty Images
07 вересня 2024, 22:59
З'явилася інформація про майбутнє півзахисника Орельєна Чуамені в мадридському Реалі. Раніше повідомлялося, що Ліверпуль і Арсенал зацікавлені в купівлі французького хавбека.
Як стверджує авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, немає жодних шансів на те, що Реал відпустить Чуамені в англійську Прем'єр-лігу, оскільки в клубі дуже цінують гравця.
Зазначається, що Чуамені є важливою частиною майбутнього проєкту Реала.
Чинний трудовий договір 24-річного хавбека з Реалом розрахований до літа 2028 року. Згідно з даними порталу Transfermarkt, вартість футболіста становить 100 мільйонів євро.