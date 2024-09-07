Іспанія

У мадридському клубі не розраховують на 27-річного футболіста.

У літнє трансферне вікно мадридський Реал хотів розлучитися із захисником Хесусом Вальєхою. Про це повідомляє журналіст Родра.

За інформацією джерела, "вершкові" пропонували 27-річному футболістові виплатити решту суми за контрактом, щоб він достроково залишив команду, проте захисник відповів відмовою.

Уточнюється, що Вальєхо хоче повністю відпрацювати свій договір із Реалом, який закінчується наприкінці поточного сезону.

Вальєхо виступає за Реал із 2015 року. За цей час він узяв участь у 31 матчі за основну команду і відзначився одним забитим м'ячем.